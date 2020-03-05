Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот в стране

Глава государства поручил с 1 января 2021 года предоставлять льготы только при специальном соглашении.

Владимир Путин дал поручение провести инвентаризацию всех налоговых льгот до 1 июля 2020 году. Правительство должно составить перечень льгот инвестиционного характера. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства поручил с 1 января 2021 года предоставлять льготы только при специальном соглашении. Ответственным назван премьер-министр Михаил Мишустин. Получатель должен в обозначенные сроки обеспечить указанные в договоре инвестиции на территории РФ. В противном случае, пояснил Путин, все неуплаченные налоги будут восстановлены.

Президент заключил, что данные положения касаются и тех, кому льгота уже предоставлена. Напомним, в результате предоставления около сотни налоговых льгот в период с 2015 по 2019 года бюджет страны потерял свыше триллиона рублей.