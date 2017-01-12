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Путин поручил проработать вопрос о переносе переписи населения
Сегодня, 22:01
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Путин поручил проработать вопрос о переносе переписи населения

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Поручение необходимо проработать до 1 июля.

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос переноса переписи населения. Ее предлагается перенести на октябрь. Об этом сообщается на сайте Кремля, пункт содержится в перечне поручений.

В документе говорится, что профильные ведомства должны этот вопрос проработать до 1 июля.

Напомним, что всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре прошлого года. Однако из-за коронавируса ее предложено было перенести на этот год.

Фото: kremlin.ru 

Теги: владимир путин, всероссийская перепись населения
Категории: Новости России, Лента новостей,

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