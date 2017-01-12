Путин поручил проработать вопрос о переносе переписи населения

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос переноса переписи населения. Ее предлагается перенести на октябрь. Об этом сообщается на сайте Кремля, пункт содержится в перечне поручений.
В документе говорится, что профильные ведомства должны этот вопрос проработать до 1 июля.
Напомним, что всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре прошлого года. Однако из-за коронавируса ее предложено было перенести на этот год.
Фото: kremlin.ru
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