Путин поручил проработать вопрос о переносе переписи населения

Поручение необходимо проработать до 1 июля.

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать вопрос переноса переписи населения. Ее предлагается перенести на октябрь. Об этом сообщается на сайте Кремля, пункт содержится в перечне поручений.

В документе говорится, что профильные ведомства должны этот вопрос проработать до 1 июля.

Напомним, что всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре прошлого года. Однако из-за коронавируса ее предложено было перенести на этот год.

Фото: kremlin.ru