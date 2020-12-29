Президент России Владимир Путин поручил проработать индексацию пенсий работающих пенсионеров. Данный пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
цитата из перечня
Также глава государства поручил региональным властям вопросы о строительстве общежитий для студентов и выдаче сертификатов вакцинированным от COVID-19 российским препаратом.
Ранее калининградский телеканал извинился за искаженное изображение Путина на Новый год.
Видео: Youtube/Россия 24
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