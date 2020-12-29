Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил проработать индексацию пенсий работающих пенсионеров. Данный пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. цитата из перечня

Также глава государства поручил региональным властям вопросы о строительстве общежитий для студентов и выдаче сертификатов вакцинированным от COVID-19 российским препаратом.

Ранее калининградский телеканал извинился за искаженное изображение Путина на Новый год.

Видео: Youtube/Россия 24