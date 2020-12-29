Калининградский телеканал извинился за искаженное изображение Путина на Новый год. Необычный эфир связан с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. Об этом сообщил телеканал "Каскад".
В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны. Медиагруппа "Каскад" приносит искренние извинения телезрителям
телеканал "Каскад".
Напомним, что сначала канал "Каскад" транслировали новогоднее поздравление губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В эфире не было технических неполадок. Однако спустя пару минут началось традиционное поздравление Владимира Путина. Часть головы президента оказалась обрезанной.
Ранее мы сообщали о том, что Путин побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления.
Видео: Федор Лученко, serz39rus/YT
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