Необычный эфир связан с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной.

Калининградский телеканал извинился за искаженное изображение Путина на Новый год. Необычный эфир связан с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. Об этом сообщил телеканал "Каскад".

В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны. Медиагруппа "Каскад" приносит искренние извинения телезрителям телеканал "Каскад".

Напомним, что сначала канал "Каскад" транслировали новогоднее поздравление губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В эфире не было технических неполадок. Однако спустя пару минут началось традиционное поздравление Владимира Путина. Часть головы президента оказалась обрезанной.

Ранее мы сообщали о том, что Путин побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления.

Видео: Федор Лученко, serz39rus/YT