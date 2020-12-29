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Калининградский телеканал извинился за искаженное изображение Путина на Новый год

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Необычный эфир связан с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной.

Калининградский телеканал извинился за искаженное изображение Путина на Новый год. Необычный эфир связан с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. Об этом сообщил телеканал "Каскад". 

В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны. Медиагруппа "Каскад" приносит искренние извинения телезрителям

телеканал "Каскад". 

Напомним, что сначала канал "Каскад" транслировали новогоднее поздравление губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В эфире не было технических неполадок. Однако спустя пару минут началось традиционное поздравление Владимира Путина. Часть головы президента оказалась обрезанной. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин побил рекорд по продолжительности новогоднего поздравления.

Видео: Федор Лученко, serz39rus/YT

Теги: калининградский телеканал, новый год, поздравление путина, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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