Пенсии военных будут проиндексированы с Нового года

Владимир Путин поручил проиндексировать с 1 января пенсии военным, а также лицам, приравненным к ним.

Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам и лицам, приравненным к ним, с 1 января 2018 года. Распоряжение было дано на совещании с членами правительства в Кремле 25 октября.

"С 1 января проиндексировать пенсии и военным пенсионерам, и приравненным к ним лицам, а это сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, противопожарной охраны и так далее", – объявил президент России. Также он отметил, что необходимо предусмотреть бюджет уже сейчас, так как пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ответил Путину: "Такие решения мы учтём в текущем году, и ваше решение будет выполнено".