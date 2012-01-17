Путин поручил правительству поддержать строительство тубдиспансера в Адыгее

Стоимость проекта составляет 2,4 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым поручил правительству поддержать строительство нового противотуберкулезного диспансера в республике. Встреча проходила в режиме видеоконференции.

По словам Кумпилова, в Майкопе действующий противотуберкулезный диспансер располагается рядом со школой, внутри жилого квартала. Здание было построено еще в 1916 году и, по словам главы региона, отремонтировать его невозможно. Кумпилов отметил, что проект прошел экспертизу, его стоимость составляет 2,4 млрд рублей. Путин в свою очередь подчеркнул, что проект заслуживает поддержки и правительству будет дано соответствующее поручение.

То, на что вы обратили внимание, заслуживает поддержки правительства. Соответствующее поручение я обязательно дам. Это касается вопросов здравоохранения, в данном случае противотуберкулезного диспансера. Владимир Путин, президент России

Глава государства также сказал, что в России много внимания уделяется борьбе с заболеванием и по этому направлению уже есть хорошие результаты.

Видео: YouTube / Россия 24