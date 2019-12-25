В прошлый раз глава государства попросил правительство доработать меры по поддержке граждан и экономики.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сфере.

Российский лидер отметил, что впереди непростой этап восстановления экономики и привычного ритма жизни. Он подчеркнул, что 1 июля истекает период действия ряда мер, которые были приняты ранее. В связи с этим, президент попросил продлить их и подумать коллег о том, какие новые решения можно было бы использовать в развитии уже реализуемых программ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что РЖД предложили вернуть старый способ перевозить контейнеры.

Фото: kremlin.ru