Путин поручил перевести государственные услуги в онлайн к 2023 году

Ответственным за выполнение поручений назначено правительство России.

Президент России Владимир Путин поручил перевести государственные и муниципальные услуги в онлайн к 2023 году. Соответствующее постановление появилось на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручений назначено правительство России.

Срок – 1 января 2023 года, доклад – раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года. цитата из президентского поручения

Ранее мы писали, что президент Киргизии с начала протестов несколько раз говорил по телефону с Путиным.

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