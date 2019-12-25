Путин поручил перевести государственные услуги в онлайн к 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил перевести государственные и муниципальные услуги в онлайн к 2023 году. Соответствующее постановление появилось на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручений назначено правительство России.
Срок – 1 января 2023 года, доклад – раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.
цитата из президентского поручения
Ранее мы писали, что президент Киргизии с начала протестов несколько раз говорил по телефону с Путиным.
Фото: pixabay.com
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