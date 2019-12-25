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Путин поручил перевести государственные услуги в онлайн к 2023 году
Сегодня, 16:21
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matveyvn

Путин поручил перевести государственные услуги в онлайн к 2023 году

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Ответственным за выполнение поручений назначено правительство России.

Президент России Владимир Путин поручил перевести государственные и муниципальные услуги в онлайн к 2023 году. Соответствующее постановление появилось на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручений назначено правительство России.

Срок – 1 января 2023 года, доклад – раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.

цитата из президентского поручения

Ранее мы писали, что президент Киргизии с начала протестов несколько раз говорил по телефону с Путиным.

Фото: pixabay.com

Теги: госуслуги, онлайн-технологии, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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