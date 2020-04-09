Этим должны заняться региональные политики.

Владимир Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы. Об этом президент России заявил в рамках совещания с руководителями субъектов страны по противодействию коронавируса. Политик призвал местные власти подготовить условия, чтобы компании смогли постепенно вернуться к привычному режиму функционирования.

Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию прокомментировал глава государства

Владимир Путин напомнил коллегам, что им следует создать четкий и понятный список предприятий, которые должны функционировать в условиях повышенных рисков. Президент добавил, что остальные компании не следует загружать "дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями". По желанию эти организации могут продолжать работать, но при этом следует соблюдать все санитарные и гигиенические требования, технику безопасности.

Вирусологи назвали дату пика заболевания коронавирусом в России.

Видео: kremlin.ru