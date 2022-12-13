Путин попросил Беглова объяснить дефицит мест в детсадах Петербурга

Ранее президенту было доложено о 100-процентном удовлетворении всех желающих отдать детей в дошкольное учреждение.

Владимир Путин удивился вопросу о детских садах в Петербурге, который ему задала инженер-конструктор Ирина Яшина на Обуховском заводе. Ранее президенту было доложено о 100-процентном удовлетворении всех желающих отдать детей в дошкольное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Одна из работниц предприятия спросила у Владимира Путина, можно ли увеличить срок выплат по уходу за ребёнком до 3 лет. В качестве примера, она рассказала о своей ситуации: когда её ребёнок был маленьким, она не смогла его отдать в детский сад в 1,5 года, пришлось ждать до 2,5 лет. Выплаты при этом прекратились в 1,5 года. Сотрудница проживает в Невском районе, в ЖК "Ласточкино гнездо".

После этого Путин обратился к губернатору Александру Беглову с вопросом, как такое может быть, если ранее ему было доложено о 100-процентном удовлетворении всех желающих отдать детей в дошкольное учреждение.

У вас по официальным отчётам 100%, а здесь говорите, что по некоторым районам есть какой-то дефицит. Владимир Путин

Александр Беглов ответил президенту, что в отдельных районах Петербурга, особенно в новостройках, есть некоторая нехватка детских садов, но заверил, что в этом году задача будет решена.

Видео: официальный сайт Кремля