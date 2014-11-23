Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны поддержит Мордовию на фоне ее закредитованности. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции с временно исполняющим обязанности главы региона Артемом Здуновым.
Российский лидер обратил внимание на сокращение инвестиций в основной капитал Мордовии. Кроме того, в настоящее время сумма долга региона превышает его доходы.
Мы единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации. И при возможности [просим] предоставить дотацию, мы бы долг в виде этой дотации отдали, довели его до 100% и могли участвовать во всех инвестиционных программах.
Артем Здунов, глава Мордовии
Путин подчеркнул, что ограничения, которые связаны с текущим положением дел в республике, "носят искусственный характер" и их нужно снимать.
Ранее Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем и перегруженностью школ.
Видео: kremlin.ru
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