Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона

Он обратил внимание на сокращение инвестиций в основной капитал республики.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны поддержит Мордовию на фоне ее закредитованности. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции с временно исполняющим обязанности главы региона Артемом Здуновым.

Российский лидер обратил внимание на сокращение инвестиций в основной капитал Мордовии. Кроме того, в настоящее время сумма долга региона превышает его доходы.

Мы единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации. И при возможности [просим] предоставить дотацию, мы бы долг в виде этой дотации отдали, довели его до 100% и могли участвовать во всех инвестиционных программах. Артем Здунов, глава Мордовии

Путин подчеркнул, что ограничения, которые связаны с текущим положением дел в республике, "носят искусственный характер" и их нужно снимать.

Ранее Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем и перегруженностью школ.

Видео: kremlin.ru