Глава государства отметил необходимость обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля и сахарной свеклы.

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов России.

Глава государства отметил необходимость обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей. По его словам, картофель можно закупать и в Белоруссии. При этом заместитель администрации президента Максим Орешкин отметил, что картошка в Белоруссии закончилась.

Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Видео: kremlin.ru