Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов России.
Глава государства отметил необходимость обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей. По его словам, картофель можно закупать и в Белоруссии. При этом заместитель администрации президента Максим Орешкин отметил, что картошка в Белоруссии закончилась.
Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?
Владимир Путин, президент РФ
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Видео: kremlin.ru
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