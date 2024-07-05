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Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель

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Глава государства отметил необходимость обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля и сахарной свеклы.

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов России.

Глава государства отметил необходимость обеспечить стабильность работы отрасли выращивания картофеля, сахарной свеклы и еще некоторых овощей. По его словам, картофель можно закупать и в Белоруссии. При этом заместитель администрации президента Максим Орешкин отметил, что картошка в Белоруссии закончилась.

Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?
Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Видео: kremlin.ru

Теги: белоруссия, владимир путин, картофель, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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