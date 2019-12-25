Путин подписал закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Правки вносятся в законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан РФ".

Российский президент Владимир Путин подписал закон об усилении государственного контроля за оборотом оружия.Изменения будут внесены в федеральные законы "Об оружии" и "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Документ, поступивший на подпись политику, также ужесточает прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение оружием.

Известно, что основные понятия закона дополнились новым пунктом "медицинские противопоказания к владению оружием". Это перечень будет сформулирован правительством России. Если гражданин откажется проходить медосвидетельствование, то ему будет запрещено покупать, хранить, носить и применять оружие. Комиссию можно будет проходить исключительно в государственных или муниципальных органах здравоохранения. Проверка будет включать в себя химико-токсикологические анализы (проверка на психотропы, наркотики в организме, а также их метаболитов), осмотр у психиатра.

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Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным