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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии еще на год
Сегодня, 15:59
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Asyaromanenkova
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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии еще на год

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии.

В среду, 20 декабря, президент Российско Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Если раньше во всех документах ограничения накладывались до 2019 года, то теперь до 2020.

Текст документа опубликовали на портале правовой информации. Закон начнёт действовать с 1 января 2018 года. Документ приняла Госдума 13 декабря, а Совет Федерации 15 декабря одобрил его.

Правительство РФ внесло проект закона о продлении заморозки до формирования накопительных пенсий до 2020 года в Госдуму в конце сентября.

Теги: заморозка пенсий , новости россии , пенсии
Категории: Новости России

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