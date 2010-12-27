Путин продлил заморозку накопительной части пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии.

В среду, 20 декабря, президент Российско Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Если раньше во всех документах ограничения накладывались до 2019 года, то теперь до 2020.

Текст документа опубликовали на портале правовой информации. Закон начнёт действовать с 1 января 2018 года. Документ приняла Госдума 13 декабря, а Совет Федерации 15 декабря одобрил его.

Правительство РФ внесло проект закона о продлении заморозки до формирования накопительных пенсий до 2020 года в Госдуму в конце сентября.