Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США

Его также назначили постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева российским послом в США. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.

Дарчиев также назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее он занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД РФ. Отметим, что предыдущий посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей в октябре 2024 года.

Ранее Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа.

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