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Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США
Сегодня, 10:20
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Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом РФ в США

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Его также назначили постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева российским послом в США. Об этом сообщили на сайте официального опубликования правовых актов.

Дарчиев также назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее он занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД РФ. Отметим, что предыдущий посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был освобожден от обязанностей в октябре 2024 года.

Ранее Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа.

Фото: pxhere.com

Теги: александр дарчиев, владимир путин, посол россии в сша, президент россии, указ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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