Путин поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину

Основатель "Уралхима" выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин на встрече с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным поддержал просьбу о возобновлении транзита аммиака через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Мазепина, ведется работа с ООН по вопросу отгрузки аммиака через порт Одессы. Он напомнил, что украинская сторона выдвигает политические требования для запуска трубопровода. Также основатель "Уралхима" выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки.

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Видео: kremlin.ru