За производство военной и гражданской продукции предприятия городов были удостоены наград

Президент России Владимир Путин поддержал присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 городам. Он подпишет необходимые документы в ближайшее время. С заявлением глава государства выступил на заседании оргкомитета "Победа".

Путин подчеркнул, что точки зрения законодательства это решение полностью правомерное.

Аргументы здесь очевидные и убедительные, и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона. Владимир Путин, президент России

По его словам, за производство военной и гражданской продукции предприятия городов были удостоены наград — например, Красных знамен государственного комитета обороны.

Президент подчеркнул, что важно отметить инициативу людей, которые собирали подписи в поддержку присвоения званий.

Таким образом, звание "Город трудовой доблести" получат: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции и отметил, что для укрепления страны и её институтов потребуется время. Глава государства отметил, что понимает тех граждан, которые проголосовали "против".