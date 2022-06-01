Путин поддержал инициативу создания единого детского движения в России

Глава РФ рассказал о необходимости прислушиваться к молодежи.

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу создания единого детского движения по стране, направленного на развитие и самореализацию детей и юношества. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеообращения, записанного для участников "Большой перемены". Форму проводится на территории московского ВДНХ. Политик отметил, что предложение поступило к нему именно от молодежных организаций. По мнению лидера РФ, именно молодое поколение должно решать как именно будет устроено это движение.

Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача – создать равную, доступную, интересную среду по самым разным направлениям. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин ранее объяснил, что на московский фестиваль приехали дети из самых разных городов и регионов. В том числе мероприятие посетили представители Луганской и Донецкой народных республик Донбасса, Юнармия, локальные движения и объединения школьников.

Путин: Россия будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет.

Фото и видео: Kremlin.ru