Путин поддержал идею Сокурова о сохранении творческой свободы на "Ленфильме"

Президент пообещал обсудить с губернатором Санкт-Петербурга помощь киностудии.

Президент России Владимир Путин согласился с мнением режиссера Александра Сокурова о необходимости сохранения "Ленфильма" как открытой площадки для творчества.

В ходе обсуждения глава государства заявил, что обсудит с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым возможные меры поддержки киностудии. Путин также предложил Сокурову направить ему конкретные предложения по данному вопросу.

Ранее президент подписал указ о передаче 100% акций "Ленфильма" из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. Документ был подписан для развития отечественного кинопроизводства.

Параллельно стало известно, что киностудия подала в суд на режиссера Алексея Козлова, автора фильма "Спасти Ленинград". По данным источника, сумма иска составляет порядка 2.5 млн рублей и связана с задолженностью за пользование помещениями студии.

