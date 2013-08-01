Российские ведомства будут работать по двум направлениям подготовки к пожарам и паводкам.

Российский президент Владимир Путин: перечень поручений после совещания по пожарам подготовят в ближайшее время. Об этом политик сообщил на заседании по ситуации с возгораниями и паводками в регионах РФ. Глава государства заметил, что говорит как о требованиях по текущему, так и долгосрочному характеру. Чиновники должны будут выполнить поручения в двух частях.

Первая - это оперативное реагирование, административное и финансовое на текущие события. Вторая часть поручений будет заключаться в необходимости решения более долгосрочных, стратегических задач. Владимир Путин, президент РФ

Второе направление будет затрагивать совершенствование нормативной базы, а также выделения финансирования и других ресурсов на формирование необходимых запасов борьбы с имеющимися региональными "природными" проблемами. Путин на совещании напомнил коллегам, что во главе угла должны стоять интересы людей.

