Путин призвал решать спорные вопросы о помощи при ЧС в пользу людей

все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций должны решаться в пользу людей. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

По словам главы государства, в условиях борьбы с пожарами, когда люди теряют имущество и жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Путин указал на необходимость исходить из "одной логики".

Логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы

Владимир Путин

Напомним, что 6 августа президент РФ прибыл в Челябинскую область с рабочим визитом и пролетел над вертолетом над пострадавшими от пожара поселениями в регионе.

Видео: kremlin.ru