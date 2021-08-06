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Путин призвал решать спорные вопросы о помощи при ЧС в пользу людей

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все спорные вопросы о помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций должны решаться в пользу людей. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. 

По словам главы государства, в условиях борьбы с пожарами, когда люди теряют имущество и жилье, часто возникают вопросы спорного характера. Путин указал на необходимость исходить из "одной логики". 

Логика должна быть такая: в пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы
Владимир Путин

Напомним, что 6 августа президент РФ прибыл в Челябинскую область с рабочим визитом и пролетел над вертолетом над пострадавшими от пожара поселениями в регионе. 

Видео: kremlin.ru

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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