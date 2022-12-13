По словам главы государства, у решения о необходимости начать спецоперацию нет сослагательного наклонения.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году. Об этом он рассказал в в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам главы государства, у решения о необходимости начать спецоперацию нет сослагательного наклонения. Он также отметил, что с 2014 года многое изменилось, а принципиальными вопросами были обеспечение страны продовольствием и развитие импортозамещения.

Ранее Песков заявил, что поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не планировалась.

Фото: kremlin.ru