Путин ответил на попытки Запада навязать свои правила

Он подчеркнул, что Россия выступает за демократические основы миропорядка.

Навязываемые Западом правила не устраивают Россию, ведь за ними скрываются неоколониальные амбиции и неуважение суверенитета других государств. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе приветственного слова на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Телеграмму зачитал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. В своем послании Путин напомнил, что западные страны "ратуют за некий мир, основанный на правилах".

Однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, <...> принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие "правила" категорически не устраивают Владимир Путин, президент РФ

Глава государства напомнил, что Россия выступает за по-настоящему демократические основы миропорядка. К ним относятся нормы международного права, "непререкаемый авторитет" Совбеза ООН и равенство всех стран

Ранее Путин заявил, что западные политики слепо верят в собственную безнаказанность, но она может обернуться трагедией.

Фото: сайт Кремля