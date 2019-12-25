Центральный банк принимает меры для того, чтобы сделать курс рубля устойчивым.

Президент России Владимир Путин отметил важность предсказуемости и стабильности курса рубля. Заявление он сделал на форму "Россия зовёт!".

Глава государства отметил, что в данный момент правительству и Центробанку удаётся добиваться стабильности курса российской валюты.

Мы сохраняем устойчивость с точки зрения колебаний нашей национальной валюты. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что Центральный банк принимает меры для того, чтобы сделать курс рубля устойчивым.

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза нападения во Франции.

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