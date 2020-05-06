Путин отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли

Он подчеркнул, что новый руководитель госкорпорации знает все перспективы и преимущества России в сфере космоса.

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил опыт Борисова в ракетно-космической отрасли. Он подчеркнул, что новый руководитель госкорпорации знает все перспективы и преимущества России в сфере космоса.

Путин попросил Борисова рассказать о том, на чем следует сейчас сосредоточить внимание.

Ранее Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года.

Видео: kremlin.ru