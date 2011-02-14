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Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
Сегодня, 14:29
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Борисов: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

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К этому времени "Роскосмос" будет формировать собственную орбитальную станцию.

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, госкорпорация выполнит все свои обязательства перед партнерами. При этом Борисов отметил, что решение об уходе России с МКС после 2024 года уже принято. К этому времени "Роскосмос" будет формировать собственную орбитальную станцию.

Ранее Мишустин заявил, что Рогозин вскоре будет назначен на новую должность.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мкс, президент россии, роскосмос, юрий борисов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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