Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Ранее церемонию открытия прервало предложение руки и сердца.

Президент России Владимир Путин объявил открытым 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Он отметил, что именно молодые могут изменить мир и привнести в него новые идеи.

Глава государства добавил, что все зависит от упорства молодого поколения и что главное – это идти вперед.

Ранее церемонию открытия прервало предложение руки и сердца. На сцену ледового дворца "Большой" поднялся молодой человек и сообщил, что в третий раз собирается сделать предложение свой девушке. Участник ВФМС сказал, что он из Владикавказа и что его зовут Гоша, а его девушка Кристина сидит где-то в зале. Она спустилась к возлюбленному и ответила согласием.

Видео: instagram.com/kareusha