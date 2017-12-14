Путин открестился от мифа о ручном управлении во власти

В Москве продолжается пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответил на вопрос о проблеме ручного управления в государстве.

Владимир Путин не считает, что в России государственная система зависит от ручного управления и его личного мнения. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции в Кремле. Президент заступился за правительство РФ, которое, по мнению журналиста, решает не так уж много проблем в нашей стране.

Миф о ручном управлении сильно преувеличен. И в регионах, и на федеральном уровне. В текущем режиме (это я говорю как человек, который 4.5 года возглавлял правительство) вы не представляете, какой массив черновой работы проходит через правительство. Это самая тяжелая и сложная работа, она именно в этой системе управления. Там вмешиваться в каждый вопрос невозможно, даже погрузиться в каждый вопрос нельзя. И в регионах то же самое, мы часто не дотягиваемся и не знаем, что там происходит. Конечно, это плохо, мы должны это знать, для того и проводим мероприятия, как эта пресс-конференция. Или прямая линия. Владимир Путин, президент РФ

По мнению главы государства, такие мероприятия нельзя ругать за формализм. Они помогают власти получить обратную связь от населения и решить их проблемы - хотя бы и в режиме "ручного управления".

Ручное управление включается тогда, когда простые люди получают связь с нами. На прямой линии, на пресс-конференции. Это управление призвано для того, чтобы систематизировать эту работу. После последней прямой линии я регулярно встречался с губернаторами и выкатывал им на стол эти проблемы. Все это имеет продолжение. В таком ручном управлении нет ничего плохого, но это только дополнение к той системной работе. Владимир Путин, президент РФ

Видео: канал Piter.TV

Видео: Kremlin.ru