Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок

Но добавил, что, как всегда, окончательный выбор должны сделать жители региона.

Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение главы Брянской области Александра Богомаза на второй срок. Он сделал это во время их встречи по видеосвязи.

На ней Богомаз заявил, что планирует участие в будущих губернаторских выборах. В случае победы, это будет его второй срок в качестве главы региона. Он попросил поддержки у Владимира Путина.

Президент отметил, что он не против. Но добавил, что, как всегда, окончательный выбор должны сделать жители Брянской области на выборах. Путин подчеркнул, что внимательно следит за работой Богомаза с моменты назначения — 2015 года.

Ранее Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом.