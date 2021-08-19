Путин: одной из главных проблем Северного Кавказа является ситуация на рынке труда

По его словам, это проблему помогут решить инвестиционные проекты.

Президент России Владимир Путин назвал одной из главных проблем Северного Кавказа ситуацию на рынке труда. Об этом он сказал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Российский лидер выразил надежду, что решить эту проблему помогут новые инвестиционные проекты, что поспособствует увеличению количества рабочих мест.

В целом Дагестан развивается. Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы России. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, глава России пообещал, что правительство выделит средства на модернизацию инфраструктуры в республике. Сумма данных средств составит 650 миллиардов рублей. По словам Меликова, регион потратит эти деньги на решение проблем с электро-, водо- и газоснабжением.

Ранее Путин заявил, что правительство страны поддержит Мордовию на фоне ее закредитованности. Он подчеркнул, что ограничения, которые связаны с текущим положением дел в республике, "носят искусственный характер" и их нужно снимать.

Видео: YouTube / Россия 24

