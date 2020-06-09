Он добавил, что в Ростовской области снизились показатели по безработице, несмотря на пандемию.

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Ростовской области. Он сделал это во время встречи с губернатором региона Василием Голубевым.

Глава государства оценил динамику развития развития Ростовской области, охарактеризовав её как "позитивную". При этом, отметил Путин, в регионе остаются проблемные сферы — например, социальная инфраструктура, инвестиционная политика и демография.

В целом ситуация развивается позитивно. В целом. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что в области хорошими темпами растёт промышленное производство, а также внешняя торговля. У региона увеличивается валовый региональный продукт, бюджет не слишком обременён долгами. Путин добавил, что в Ростовской области снизились показатели по безработице, несмотря на пандемию. Также количество аварийного жилья меньше, чем в среднем по России.

Президент подчеркнул, что в Ростовской области наблюдается естественная убыль населения, а в медицинских учреждениях не количество специалистов и персонала ниже, чем в среднем по стране.

Ранее Кремль анонсировал публичное выступление президента в День России.

Видео: Рабочая встреча Владимира Путина с главой Ростовской области от 09.06.2020