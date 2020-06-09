Президент России Владимир Путин оценил ситуацию в Ростовской области. Он сделал это во время встречи с губернатором региона Василием Голубевым.
Глава государства оценил динамику развития развития Ростовской области, охарактеризовав её как "позитивную". При этом, отметил Путин, в регионе остаются проблемные сферы — например, социальная инфраструктура, инвестиционная политика и демография.
В целом ситуация развивается позитивно. В целом.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что в области хорошими темпами растёт промышленное производство, а также внешняя торговля. У региона увеличивается валовый региональный продукт, бюджет не слишком обременён долгами. Путин добавил, что в Ростовской области снизились показатели по безработице, несмотря на пандемию. Также количество аварийного жилья меньше, чем в среднем по России.
Президент подчеркнул, что в Ростовской области наблюдается естественная убыль населения, а в медицинских учреждениях не количество специалистов и персонала ниже, чем в среднем по стране.
Ранее Кремль анонсировал публичное выступление президента в День России.
Видео: Рабочая встреча Владимира Путина с главой Ростовской области от 09.06.2020
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