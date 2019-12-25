Кремль анонсировал публичное выступление президента в День России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что "это связано с Днём России". Однако, что именно будет говорить Владимир Путин в своём обращении, Песков не уточнил. Известно, что все торжественные мероприятия 12 июня пройдут не в режиме видеоконференции.
Напомним, что советник президента РФ по культуре Владимир Толстой ранее упоминал, что в День России состоится торжественная церемония награждения Героев Труда, а 24 июня в Кремле награды получат лауреаты премий в области искусства, литературы, науки и технологий.
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Фото: kremlin.ru
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