Изменения могут вступить в силу с 2021 года.

Минвостокразвития предлагает допустить частные компании к шельфу Арктики и Тихого океана. Об этом сказано в законопроекте, подготовленном сотрудниками ведомства.

Российские частные и иностранные компании получат доступ к Арктическому шельфу в том случае, если "государственная регистрация юрлица или "дочка" компании иностранного юрлица осуществлена на территории РФ, которая входит в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа".

В законопроекте сказано, что агентом правительства на континентальном шельфе могут сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Он должен иметь долю в консорциуме не менее 25,1%.

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Видео: Youtube/Al Jazeera English