Реактивация карты москвича происходит автоматически. С 9 июня ей снова можно воспользоваться в общественном транспорте.

В московском общественном транспорте снова можно пользоваться льготными картами. Об этом сообщает портал столичного мэра и правительства.

Генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин отметил, что держателями карт являются около 5 млн москвичей. Они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Чтобы реактивировать карту, им не надо никуда обращаться. Однако, если срок действия карты истёк в период самоизоляции, владельцу необходимо оставить заявку на портале госуслуг. Карту должны перевыпустить в течение 30 дней. На этот период держателю карты должны предоставить единый социальный билет.

У учащихся и студентов появится возможность восстановить срок действия карты, в течение которого она не использовалась. Операция станет доступна с 12 июня. Перевыпусками карт займутся центры "Московского транспорта".

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Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина