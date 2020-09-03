Путин оценил благоприятный эффект льготной ипотеки на экономику

В 2020 году 1 миллион 700 тысяч человек смогли купить квартиру при помощи ипотеки.

Президент России Владимир Путин оценил благоприятный эффект льготной ипотеки под 6,5% годовых на экономику. Заявление он сделал на совещании по вопросам банковской сферы.

Глава государства заметил, что программа не только помогла многим российским семьям улучшить жилищные условия, но и поддержала строительную отрасль. Путин отметил, что программу запустили при поддержке государства.

Она дала серьёзный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом. Владимир Путин, президент России

Он заявил, что в 2020 году 1 миллион 700 тысяч человек смогли купить квартиру при помощи ипотеки. Это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году.

Ранее Путин призвал защитить играющих на бирже россиян.

Видео: kremlin.ru