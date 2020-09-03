Путин оценил благоприятный эффект льготной ипотеки на экономику

Президент России Владимир Путин оценил благоприятный эффект льготной ипотеки под 6,5% годовых на экономику. Заявление он сделал на совещании по вопросам банковской сферы.
Глава государства заметил, что программа не только помогла многим российским семьям улучшить жилищные условия, но и поддержала строительную отрасль. Путин отметил, что программу запустили при поддержке государства.
Она дала серьёзный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом.
Владимир Путин, президент России
Он заявил, что в 2020 году 1 миллион 700 тысяч человек смогли купить квартиру при помощи ипотеки. Это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году.
Ранее Путин призвал защитить играющих на бирже россиян.
Видео: kremlin.ru
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