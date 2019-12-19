Путин объяснил присвоение Кадырову звания героя России

Президент отметил, что глава Чечни ежедневно подвергается опасности.

Владимир Путин объяснил присвоение главе Чечни Рамзану Кадырову звания героя России. Во время Большой пресс-конференции президент отметил, что просто так такие указы не подписывает.

Глава государства заявил, что Кадыров ежедневно подвергается значительной опасности. По словам Путина, глава Чечни лично принимает участие в различного рода боевых операциях.

"Смотрите, что стало с Грозным. Посмотрите на фотографии несколько лет назад, как он выглядел. Как Сталинград после битвы. И сейчас посмотрите", - ответил президент на вопрос журналистов, добавив, что Кадырову за это можно было бы и звание героя Труда присвоить, однако "молодой еще, подождет".

Путин также вспомнил отца нынешнего главы республики Ахмата Кадырова. В свое время он сам пришел выстраивать отношения с федеральным центром, заявив, что "Чечне лучше с Россией". Президент РФ напомнил, что отец Рамзана Кадырова погиб от рук террористов "за чеченский народ и Россию".

Ранее Путин выступил против принятия новой Конституции.