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Путин обсудил с ректором Политеха перспективы и текущую работу вуза
Сегодня, 8:00
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Путин обсудил с ректором Политеха перспективы и текущую работу вуза

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Начальство Политеха приехало в столицу, чтобы переговорить с президентом страны.

Президент России Владимир Путин обсудил с ректором петербургского Политехнического университета проект развития ВУЗа. Известно, что Андрей Рудский специально прибыл в Москву ради встречи с главой государства.

Напомним, что Политехническому исполняется 120 лет. По информации от руководства университета, заключен контракт с "КамАЗом". Специалисты будут создавать для завода универсальную базовую платформу для транспортных средств.

Также спикер добавил, что новое руководство города имеет отношение к ВУЗУ: вице-губернатор Елин - бывший выпускник, а Княгинин - является старым другом университета, поэтому проблем со взаимодействием с прибывшими чиновниками у образовательного учреждения не намечаются.

Фото: Piter.tv

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Теги: андрей рудский, владимир путин, политех, политехнический университет, ректор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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