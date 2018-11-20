Путин обсудил с ректором Политеха перспективы и текущую работу вуза

Начальство Политеха приехало в столицу, чтобы переговорить с президентом страны.

Президент России Владимир Путин обсудил с ректором петербургского Политехнического университета проект развития ВУЗа. Известно, что Андрей Рудский специально прибыл в Москву ради встречи с главой государства.

Напомним, что Политехническому исполняется 120 лет. По информации от руководства университета, заключен контракт с "КамАЗом". Специалисты будут создавать для завода универсальную базовую платформу для транспортных средств.

Также спикер добавил, что новое руководство города имеет отношение к ВУЗУ: вице-губернатор Елин - бывший выпускник, а Княгинин - является старым другом университета, поэтому проблем со взаимодействием с прибывшими чиновниками у образовательного учреждения не намечаются.

Фото: Piter.tv