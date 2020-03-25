Об этом заявили в Кремле.

Владимир Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами. В Кремле отметили, что глава страны уже завершает работу над собственным обращением к народу. Предположительно, политик сделает заявление о ситуации с распространением инфекции в 15 часов по московскому времени 25 марта.

Напомним, что 24 марта Владимир путин побывал в больнице в Коммунарке, где содержатся пациенты, у которых подозревают коронавирус. В среду президент России принял решение отменить поездку в Петербург и остаться в Москве. Дмитрий Песков отметил, что при этом запланированные мероприятия, намеченные на четверг, состоятся. Речь идет, в частности, об участии Кремля в видеосвязи саммита G20.

Главврач больницы в Коммунарке предложил Владимиру Путину готовиться к двум сценариям по коронавирусу.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin