Владимир Путин о коррупции: "Я чувствую ответственность за это безобразие"

Глава государства заявил о снижении уровня коррупции.

Любые судебные процессы, связанные с коррупцией, должны проходить гласно. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы не чувствовал, вы бы об этом не знали. Все время встает альтернатива и часто мне говорят: "Может быть, мы это прикроем, потому что будут вопросы подобные вашему". У меня всегда на это только дин ответ – нет. Если мы имеем дело с преступлением, коррупцией, наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это доводить до конца, во-вторых, это нужно делать гласно Владимир Путин, президент РФ

Глава государства, отвечая на вопрос жителя Мурманска о появлении 9 млрд рублей у полковника Захарченко, пояснил, что такие суммы берутся из коррупционных схем. Путин рассказал, что все украденные коррупционерами деньги при их поимке уходят в доход государства. Чиновники и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении. За ними всегда будет осуществляться контроль.

Путин заявил, что у него нет слов, когда он узнает об украденных миллиардах. Президент отметил, что аналогичная тема присутствует во многих странах. Так он напомнил, что в США коррупционерам дают тюремные сроки по 100 лет, что, по мнению Путина, является бессмысленным, но жестким:

Вопрос даже не в объеме лишения свободы. Самый главный вопрос в неизбежности наказания. На самом деле число коррупционных преступлений снижается. И снижается, я думаю, что в значительной степени благодаря тому, что мы действуем последовательно и бескомпромиссно, и так будем делать дальше Владимир Путин, президент РФ

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"