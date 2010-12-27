Путин ответил ребенку на вопрос о коррупции

Путин ответил на вопрос о проблеме коррупции в стране.

Во время встречи с одаренными детьми центра "Сириус" в Сочи 21 июля Владимиру Путину задали вопрос: "Дайте оценку некоторых оппозиционных личностей и политическую конкуренции в стране."

«У нас много тех, кто критикует власть. Решить все вопросы не представится возможность никому. Но это не значит, что не нужно предлагать пути решения. Но нельзя спекулировать на проблемах. Например, на теме коррупции», – ответил президент воспитанница центра одаренных детей "Сириус".

Кроме того, Путин привел в пример Украину: "Вот смотрите на наших соседей: они на волне коррупции шли к власти. Теперь что произошло: Украина захлебывается в коррупции. Мало кричать "держи вора!", надо еще и самому не воровать", - подчеркнул президент РФ.

Фото: Администрация Президента РФ