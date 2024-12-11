Полицейские Сириуса первыми в РФ стали нести службу на электросамокатах

Ирина Волк показала кадры работы полицейских на СИМ.

Российские правоохранительные орган на федеральной территории Сириус в рамках пилотного проекта в стране первыми стали нести службу на электросамокатах. Соответствующей информацией через социальные сети с подписчиками поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что таким образом полиция реализовала совместный проект с кикшерингом. Последний предоставил средства индивидуальной мобильности для использования их в служебной деятельности. Целью нововведения для сотрудников полиции является повышение мобильности и перативности реагирования на проблемы.

Благодаря своей компактности и маневренности, электросамокаты в условиях узких улиц и загруженных дорог позволят перемещаться быстрее, чем на автомобилях. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Ирина Волк рассказала, что полицейские, которые будут использовать новый транспорт, на текущий момент прошли обучение безопасному вождению и дополнительную проверку знаний правил дорожного движения и основ эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

В Петербурге задержаны еще два участника группы мошенников, подменявших товары на маркетплейсе.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк