Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

В мире должен быть баланс сил.

Новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс и мировую стабильность. Об этом президент России рассказал в интервью для журналистов "ТАСС" в проекте "20 вопросов Владимиру Путину".

Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности прокомментировал глава государства

Благодаря такому расположению сил мир удержался от новых крупных военных конфликтов после 1945 года. По мнению президента РФ, американцы попытались нарушить систему благодаря своим ПРО. Вашингтон надеялся создать над собой антиракетный зонтик, чтобы противник не мог ответить в случае применения Америкой ядерного оружия.

Ранее Путин подписал закон о расширении программы маткапитала.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin