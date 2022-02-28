Путин назвал западное сообщество "империей лжи"

По мнению главы государства, западное сообщество пытается реализовать санкции в отношении России.

Президент России Владимир Путин назвал Запад "империей лжи". Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Главной темой совещания стали экономические вопросы и введенные западными странами санкции. По мнению главы государства, западное сообщество пытается реализовать санкции в отношении России. Путин пригласил представителей правительства, Центробанка и администрации президента в лице премьер-министра Михаила Мишустина, а также первого вице-премьера Андрея Белоусова, главы Минфина Антона Силуанова, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и главы Сбербанка Германа Грефа.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 февраля западные страны приняли третий пакет ограничений против России. Банки России, которые попали под санкции, будут отключены от системы SWIFT. Кроме того, ЕС и США полностью заморозили активы Центробанка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин индифферентно относится к персональным санкциям.

Видео: kremlin.ru