Песков: Путин индифферентно относится к персональным санкциям

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что всем известно о том, что кроме квартиры, прицепа и банковских вкладов у президента ничего нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин относится к персональным санкциям. Он упомянул, что российский лидер индифферентно относится к ограничениям со стороны Запада. Об этом помощник президента РФ сообщил на пресс-конференции в понедельник, 28 февраля.

По словам представителя Кремля, глава государства не имеет активов за рубежом. Кроме того, Песков напомнил, что ежегодно глава государства декларирует свое имущество. По его оценке, в санкциях есть достаточно абсурдные положения о каких-то активах. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что всем известно о том, что кроме квартиры, прицепа и банковских вкладов у президента ничего нет.

По мнению Пескова, введение ограничительных мер против Путина – это абсурд с политической точки зрения. Если смотреть на них с точки зрения решения проблем, то действия Запада весьма недальновидны. Представитель Кремля напомнил, что Россия в первую очередь исходит из своих национальных интересов.

Ранее мы сообщили, что правительство РФ подготовило предложения по значительной амнистии капитала.

Фото: kremlin.ru