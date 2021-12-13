Правительство РФ подготовило предложения по значительной амнистии капитала

Данная мера необходима с целью сохранения гарантий по российскому капиталу, который сейчас находится за границей.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о подготовленном предложении правительства РФ по значительной амнистии капитала.

По словам Силуанова, данная мера необходима с целью сохранения гарантий по российскому капиталу, который сейчас находится за границей. Банк России совместно с российским кабмином разрабатывают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в стране. Кроме того, регулятор принял решение о повышении ключевой ставки и обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерам.

Как отметил глава Минфина РФ, руководство страны наблюдает за текущей ситуацией на финансовом рынке. При необходимости, будут приняты меры по докапитализации банков.

Ранее мы сообщили, что Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ.

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