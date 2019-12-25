Евросоюз решил запретить операции, связанными с управлением резервами и активами ЦБ

Запад перестанет проводить любые операции с юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка РФ.

Страны Евросоюза (ЕС) приняли решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центрального банка РФ. Об этом сказано в публикации Официального журнала ЕС.

Запад перестанет проводить любые операции с юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию Центрального банка РФ. Также в документе есть уточнение, что "компетентные органы" смогут разрешать сделки с российским регулятором. Это будет необходимо в случае, когда ЕС потребуется обеспечить финансовую стабильность союза или государства-члена.

Напомним, что министры иностранных дел 27 стран ЕС одобрили заморозку активов и запрет всех транзакций с Центральным банком РФ. США, Великобритания и ЕС уже ввели ряд санкций, направленных на финансовый и экономический секторы России.

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