Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии

Российская делегация готова к диалогу в любое время.

Украина согласилась на переговоры с Россией в Гомельской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, представители России готовы к переговорам с украинской стороной в любое время. Мединский также отметил, что каждый час для них будет равен одной спасенной жизни. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Россией в Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что истекло время, объявленное Россией для ожидания переговоров с Украиной.

Видео: Telegram/РИА Новости