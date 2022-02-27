Украина согласилась на переговоры с Россией в Белоруссии

Украина согласилась на переговоры с Россией в Гомельской области. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, представители России готовы к переговорам с украинской стороной в любое время. Мединский также отметил, что каждый час для них будет равен одной спасенной жизни. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с Россией в Белоруссии.
Ранее мы сообщали, что истекло время, объявленное Россией для ожидания переговоров с Украиной.
Видео: Telegram/РИА Новости
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