Переговоры сторон должны были пройти в Гомеле.

Истекло время, объявленное Россией для ожидания переговоров с Украиной в Белоруссии

Сегодня утром, 27 февраля, российская делегация прибыла в Гомель для проведения переговоров с украинской стороной. В состав делегации вошли глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, помощник президента РФ Владимир Мединский, а также посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Позже Мединский заявил СМИ, что российская делегация будет ждать ответа от украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00. Отметим, что в недавнем выступлении президет Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести диалог с Россией в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным переговоры России и Украины в Белоруссии.

Видео: Telegram/РИА Новости