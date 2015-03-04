По его словам, с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения нужно ставить конкретные задачи в сфере военного строительства.

Президент РФ Владимир Путин назвал совершенствование стратегических ядерных сил приоритетом. Об этом он рассказал в рамках выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По словам главы государства, с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения нужно ставить конкретные задачи в сфере военного строительства. Он подчеркнул, что должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации ВС РФ. В числе ключевых направлений находятся системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотные комплексы.

Приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России