Сегодня, 14:27
Путин назвал совершенствование стратегических ядерных сил приоритетом

По его словам, с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения нужно ставить конкретные задачи в сфере военного строительства.

Президент РФ Владимир Путин  назвал совершенствование стратегических ядерных сил приоритетом. Об этом он рассказал в рамках выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По словам главы государства, с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения нужно ставить конкретные задачи в сфере военного строительства. Он подчеркнул, что должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации ВС РФ. В числе ключевых направлений находятся системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотные комплексы.

Приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире.

Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России

Теги: владимир путин, президент россии, стратегические ядерные силы
Категории: Лента новостей, Новости России,

