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Путин назвал системы ПВО "Алмаз-Антей" самыми надежными и востребованными в мире

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Он также отметил, что концерну не нужна дополнительная реклама.

Президент России Владимир Путин назвал системы ПВО концерна "Алмаз-Антей" самыми надежными и востребованными в мире. Об этом он заявил на встрече с генеральным конструктором концерна Павлом Созиновым.

Глава государства отметил, что продукция "Алмаз-Антея" хорошо известна всем странам, поэтому ей не нужна дополнительная реклама.

Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение - системы ПВО.

Владимир Путин, президент РФ

Также президент заявил, что за 20 лет "Алмаз-Антей" нарастил все возможности в сфере своей работы.

Ранее глава "Ростеха" рассказал, когда в России начнется серийное производство МС-21.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: алмаз-антей, владимир путин, павел созинов, президент россии, система пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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