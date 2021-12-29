Путин назвал системы ПВО "Алмаз-Антей" самыми надежными и востребованными в мире

Президент России Владимир Путин назвал системы ПВО концерна "Алмаз-Антей" самыми надежными и востребованными в мире. Об этом он заявил на встрече с генеральным конструктором концерна Павлом Созиновым.
Глава государства отметил, что продукция "Алмаз-Антея" хорошо известна всем странам, поэтому ей не нужна дополнительная реклама.
Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение - системы ПВО.
Владимир Путин, президент РФ
Также президент заявил, что за 20 лет "Алмаз-Антей" нарастил все возможности в сфере своей работы.
Ранее глава "Ростеха" рассказал, когда в России начнется серийное производство МС-21.
Видео: YouTube / Россия 24
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